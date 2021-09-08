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金磚效應 簽約逾百億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

7日上午在廈門舉辦的2021金磚國家新工業革命夥伴關係論壇上，總投資金額高達134.04億元（人民幣，下同）的28個項目，在海內外嘉賓、客商共同見證下與金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地簽約。

中新社報導，2020年12月8日，金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地在廈門正式啟動。一年來，廈門市積極服務並融入國家新發展戰略，搭建政府與企業、企業與企業間交流合作平台，推動技術、標準、產品「引進來，走出去」，暢通供應鏈、產業鏈、數據鏈、人才鏈國際循環通道，推動實施一批新工業革命領域示範項目，以務實合作聚人氣、促交流、助發展。

「金磚效應」正在被持續放大。截至目前，廈門先後發布兩批60項重點任務清單，建設7個新工業革命領域賦能平台，推出首批39個新工業革命領域示範標桿項目。2021年1至7月，金磚國家在廈新設立企業為往年同期的3倍，廈門與金磚合作國家海運航線、空運航班以及中歐班列（廈門—莫斯科）穩定運行，集裝箱吞吐量同比增長65%。

廈門 人民幣 莫斯科

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