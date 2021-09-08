廣交會 引入海外倉、航運物流

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第130屆廣交會將恢復線下舉辦，圖為廣州琶洲地區的廣交會展館空拍圖。（中新社）
第130屆廣交會將恢復線下舉辦，圖為廣州琶洲地區的廣交會展館空拍圖。（中新社）

廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家7日在廣州表示，第130屆廣交會將於10月15日開幕，首次以「促進國內國際雙循環」為主題線上線下融合舉辦。並將優化貿易配套服務，首次引入海外倉和航運物流企業。

中新社報導，這也將是廣交會自新冠肺炎疫情爆發來，首次回歸線下舉辦。此前受疫情影響，第127屆至129屆廣交會均在線上舉行。　第130屆廣交會推介會當日在廣州舉行。在推介會上，儲士家介紹稱，第130屆廣交會將設置16大類商品51個展區，展品大類包括：電子及家電、五金工具、機械、日用消費品、禮品、家居裝飾品、紡織服裝類等，將有超過2.5萬家境內外優質供應商參展，繼續設立進口展，為國際企業進入中國市場提供開放平台。將優化貿易配套服務，首次引入海外倉和航運物流企業。　儲士家表示，本屆廣交會進一步改進官網平台，重點開發適合線下應用場景和為線下引流的功能。優化官網設計，突出展示題材；發揮線上引流作用，增加「現場直播」專欄；優化搜索功能，方便客商查找定位；改進在線客服，提升服務體驗。

據介紹，本屆廣交會加大了境外採購商招商力度；利用全球營銷渠道，在40個國家和地區舉辦52場「雲推介」系列活動，推介中國重點產業集群，對接國際知名採購集團；鼓勵已在華的境外採購商線下參會。

廣東省商務廳廳長張勁松表示，受疫情影響，國際人員往來受阻，境外採購商難以入場採購。初步預計，本屆廣交會線下參展商約10萬人，以品牌展位企業為參展主體，將有超過20萬採購商線下到場採購，此外還有大量採購商線上採購。　針對第130屆廣交會將首次以線上線下相融合的方式舉辦，俄羅斯亞洲工業企業家聯合會中國區主席劉維寧表示，這是廣交會發展邁出的新步伐，有望將廣交會帶入較疫情前更高的水平。

疫情 新冠肺炎

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