林鄭：前海擴區 增強港經濟動力

中共中央、國務院6日印發「全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案」（前海方案），香港特區行政長官林鄭月娥7日出席行政會議前會見傳媒時表示，整體而言，前海擴區會為香港經濟提供更大動力。

根據前海方案，前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里。方案指出，到2035年，高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式，建成全球資源配置能力強、創新策源能力強、協同發展帶動能力強的高質量發展引擎，改革創新經驗得到廣泛推廣。

根據方案，在打造全面深化改革創新試驗平台方面，前海合作區將推進現代服務業創新發展，加快科技發展體制機制改革創新，打造國際一流營商環境，創新合作區治理模式；在建設高水平對外開放門戶樞紐方面，前海合作區將深化與港澳服務貿易自由化，擴大金融業對外開放，提升法律事務對外開放水平，高水平參與國際合作。

林鄭月娥指出，「擴區」後前海的面積相當於香港島的1.5倍。香港專業人士以往能到約15平方公里內推廣服務或生意，現在區域增大了七至八倍，且會進一步改革開放，往後定能為香港的專業服務提供者提供更多的機遇。

林鄭月娥認為，前海從十多年前到現在的定位都是面向香港。利用香港專業服務優勢，令前海可成為一個示範現代服務業的地區。過去10年有超過11500家香港企業在前海落戶，前海也有發展青年創業基地，中央為香港專業人士進入前海給予特別方便措施。

「香港特區政府一定會很積極、進取、主動地參與這個前海建設方案」。林鄭月娥說，今年5月，她和深圳市委書記王偉中已同意了一共19個工作專班，涵蓋港深各方面合作，其中一個工作專班就是關於前海。

林鄭月娥還提到橫琴方案，指一般認為主要是助力澳門產業多元化，但由於港珠澳大橋拉近香港與澳門、香港與珠海和橫琴的距離，香港國際機場與珠海機場也會進入全面合作階段，所以橫琴方案同樣能為香港帶來很多機遇。