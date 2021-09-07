人民日報評論員文章「三個沒有變」 重申發展經濟

代表中共中央的人民日報評論員文章7日晚間以談「三個沒有變」，為近來多個領域的監管措施引發社會動盪一事提出最新說明。文章稱，出台的監管政策是一視同仁的，針對的是違法和違規行為，絕不是針對特定行業或企業。

大陸近來針對網路平台、金融業、補教業、影視圈等多個領域嚴格監管，引發各界議論，被指衝擊市場與投資信心，李光滿的那篇文章「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行」，更引發政界與經濟界的論戰和猜想。

大陸國務院副總理劉鶴6日表示，「國家支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變」！今晚人民日報評論員這篇文章「三個沒有變」再次重申，大陸發展經濟的相關政策沒有變，此文也在安定人心。

文章稱，一段時間以來，有關部門陸續出台平台經濟、教育培訓、資訊安全等多個領域監管舉措。這一系列監管舉措，是從規範市場秩序、構建新發展格局、推動高質量發展的戰略高度出發，促進形成公平競爭的市場環境，更好保護消費者權益的務實行動，是在複雜多變局面下統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，完善社會主義市場經濟體制的有力舉措。

出台的監管政策是一視同仁的，針對的是違法和違規行為，絕不是針對特定行業或企業。事實充分證明，非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用沒有變！毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變！致力於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變！