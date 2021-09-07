大陸教育部：年底前完成學科類補教機構登記為非營利

大陸就「雙減」政策持續嚴管補教業。大陸教育部近日印發通知指出，年底前要完成面向義務教育階段學生的學科類校外補教機構統一登記為非營利性機構的行政審批及法人登記工作，並要求補教機構在完成非營利性機構登記前，應暫停招生及收費行為。

據大陸教育部官網，大陸教育部會同民政部、市場監管總局印發通知，就將面向義務教育階段學生的學科類校外補教機構統一登記為非營利性機構工作進行部署。

通知強調，全面規範校外培訓行為。發展素質教育，保障教育公平，堅決防止侵害群眾利益行為；堅持登記路徑科學合理、高效便捷，明確部門職責分工，簡化工作程序，加強統籌協調、部門聯動；堅持依法依規、平穩有序，確保存量課程穩步消化、人員安置妥善合理、財物處置合理合法。

通知明確，對於現有面向義務教育階段學生的學科類校外補教機構，按照線下非營利性學科類補教機構、線下營利性學科類補教機構、線上學科類補教機構以及終止補教機構等不同情況，採取相應辦法予以辦理。

通知指出，今年底前完成面向義務教育階段學生的學科類校外補教機構統一登記為非營利性機構的行政審批及法人登記工作，補教機構在完成非營利性機構登記前，應暫停招生及收費行為。

通知要求，大陸各地要建立聯合工作組，明確時間表、路線圖，制定專項工作方案和工作流程，統籌協調推進面向義務教育階段學生的學科類校外補教機構登記工作；要建立問責機制，對責任不落實、措施不到位的相關單位及責任人嚴肅問責，確保工作按期完成。