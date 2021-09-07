滴滴遭網路安全審查之際 大陸曹操出行完成逾165億融資

大陸吉利汽車旗下網約車曹操出行6日宣布完成人民幣38億元（約新台幣165.3億元）B輪融資，投資方包括蘇州相城金控集團、蘇州高鐵新城國控集團、蘇州城投公司、農銀國際蘇州公司、東吳創新資本等五家機構。

路透報導，曹操出行的此輪融資正值滴滴配合大陸政府網路安全調查之際，與包括美團在內的其他網約車公司相仿，曹操出行正在進行優惠活動以吸引更多大陸用戶。

據了解，此輪融資不僅是今年以來大陸網約車企業獲得的首筆大陸國內股權投資，也是自去年以來網約車出行企業獲得的大陸國內最大額度單筆融資。

曹操出行成立於2015年，於2018年1月完成10億元A輪融資，投資方為三川投資、浙商創投、天堂矽谷、隆啟投資等機構。目前該公司註冊用戶超過6,000萬。

曹操出行目前已進駐62個城市，該公司CEO龔昕指出，B輪融資將幫助企業在技術研發、業務擴展、服務品質提升、司機群體保障等關鍵工作上加大力度，進而進一步提升企業競爭力，擴大市場占比。

龔昕說，7月公司訂單需求量創下歷史新高，是去年同期的150%，且從5月開始到7月，曹操出行接單量爆發式增長，對標3個月之前，7月接單量逾一倍以上。