北京清華統計 10年間出國校友逾半數回陸工作

北京清華大學昨舉行2021級研究生開學典禮，校長邱勇強調，「大學不能脫離她所在的土壤而發展，大學是國家的大學。」據新華社報導，過去10年，北京清華大學畢業生出國（境）深造佔比約14.2%，其中超過65%的畢業生到世界排名前50名大學深造。從校友總會「清華人」註冊訊息看，截至2021年4月，2002至2011級出國（境）校友中，已有超過半數回大陸工作，這一比例還在持續擴大中。

6日上午，北京清華大學2021級研究生開學典禮、全校研究生開學第一課相繼舉行。「未經審視的人生不值得過。」邱勇引用蘇格拉底的名言告訴新生們，「研究生仍然是人生的成長階段，不日進則日退」。他希望大家學會淡泊、專注，在研究對象中發現「天使」；學會寧靜、心靜，居鬧市而「心遠地自偏」「閉門即是深山」。

今年入學北京清華大學的2021級研究生新生共計9000餘人，其中79%的同學第一次走進清華園開啟他們的學習生活。研究生新生中男女比約為2:1，包含來自106個國家的1024名國際學生。

邱勇指出，一個人的人生追求只有同國家的需要和人民的利益相一致才有意義。希望學生把個人的理想追求自覺融入到國家富強、民族復興、人民幸福的偉大事業中，成就更有意義的人生。

報導指，過去10年，北京清華大學畢業生就業情況呈現兩個顯著特點。一是就業率保持高位穩定，畢業生總體充分就業，畢業生赴重點單位就業率連續十年超過80%。研究生畢業生中約八成選擇在大陸就業，服務國家、貢獻社會。

二是畢業生的就業選擇符合大陸的戰略需要。過去十年間，北京清華畢業生赴製造、能源行業就業超過3700人，赴基層公共部門就業近2500人。近年來，博士生學術單位就業率連續超過50%。2021年，畢業生赴大陸中部、西部、東北就業佔比約16%。