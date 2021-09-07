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大陸8月外匯存底逾3.2兆美元 月減0.12%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸8月外匯存底3兆2,321.16億美元，較7月下降37.74億美元。照片／歐新社
大陸8月外匯存底3兆2,321.16億美元，較7月下降37.74億美元。照片／歐新社

中國人民銀行7日公告，大陸8月外匯存底3兆2,321.16億美元，較7月下降37.74億美元，降幅0.12%。8月黃金儲備6,264萬盎斯，與7月持平。

大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，8月大陸外匯市場運行平穩，境內外匯供求基本平衡。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情進展、主要國家財政和貨幣政策預期等因素影響，美元指數小幅上漲，主要國家債券價格下跌，全球股市總體上漲。

王春英表示，外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，8月外匯存底規模下降。

王春英稱，當前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，外部環境錯綜複雜，國際金融市場波動性較大。但大陸持續鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，經濟保持穩定恢複態勢，發展質量繼續提升，有利於外匯存底規模保持總體穩定。

外匯 新冠肺炎 疫情

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