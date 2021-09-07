台灣加強與宏都拉斯關係 陸外交部：金元外交遭人唾棄

台灣友邦宏都拉斯將於11月舉行總統大選，左翼政黨「自由重建黨」參選人卡斯楚（Xiomara Castro）表示，若勝選，將尋求與中國大陸建立外交關係。針對台方呼籲宏都拉斯不要接受中方「浮華虛假的承諾」等說法，大陸外交部發言人汪文斌今天回應指，大陸正告台灣當局，台獨是死路一條；金元外交的伎倆遭人唾棄。

據澎湃新聞報導，台灣當局正密切關注宏都拉斯局勢，並誓言繼續加強雙邊關係。汪文斌今天在大陸外交部記者會表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨。

他並指，中方歡迎一切認同支持一個中國原則的言行。大陸也正告台灣當局，台獨是死路一條，金元外交的伎倆遭人唾棄，任何逆歷史潮流、挾洋自重的圖謀注定會以失敗而告終。