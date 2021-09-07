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陸企以侵權為由 向上海高院申請蘋果停售iPhone禁令

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸科技廠「小i機器人」向上海市高級人民法院提出行為保全申請，要求蘋果公司停止生產、銷售iPhone。（取自「小i機器人」官網）
大陸科技廠「小i機器人」向上海市高級人民法院提出行為保全申請，要求蘋果公司停止生產、銷售iPhone。（取自「小i機器人」官網）

上海《澎湃新聞》報導，「小i機器人」（公司正式名稱為「上海智臻智能網絡科技股份有限公司」）本月3日向上海市高級人民法院提出行為保全申請（禁令），要求蘋果公司立即停止涉及Siri專利侵權，停止生產、銷售、許諾銷售、進口、使用，侵犯「ZL200410053749.9」發明專利的iPhone產品。

報導稱，「小i機器人」微信公眾號於7日發布這項消息。上海市高級人民法院證實已於6日收到「小i機器人」提出的禁令申請。

「小i機器人」表示，小i機器人是中國發明專利「ZL200410053749.9」（一種聊天機器人系統）的權利人，該專利於2004年申請，2009年獲得授權。該專利是中國人機交互智能機器人的基礎專利之一，擁有完全自主知識產權，能命令機器人查詢、做遊戲，也能與機器人以自然語言進行聊天對話，在中國多個垂直行業人工智能領域位居領先地位，終端客戶逾8億人。

「小i機器人」聲稱，其專利申請比蘋果公司的Siri領先7年，2011年，蘋果公司在其發布的iPhone 4S手機上首次推出Siri，其後又在全線產品中陸續搭載，Siri已成為蘋果產品人工智能交互的主要入口。經二次司法鑒定，Siri落入「小i機器人」專利權利要求的保護範圍。

2020年6月28日，大陸最高人民法院下達一份行政判決書，終審判決蘋果電腦貿易（上海）有限公司敗訴，確認小i機器人「ZL200410053749.9」專利權的有效性。

2020年8月，「小i機器人」向上海市高級人民法院提起訴訟，正式要求蘋果公司停止專利侵權，並賠償人民幣100億元，創下大陸高科技企業向國外科技大廠索賠專利費的最高紀錄。

「小i機器人」是上海智臻智能網絡科技股份有限公司提供的產品及服務的商標名稱和品牌名稱。根據官網介紹，自2001年創立以來，該公司專注於以自然語言處理為基礎的認知智能相關技術的自主研發和商業化。「小i機器人」擁有自然語言處理、計算機視覺、大數據、情感計算、機器學習和語音識別等六大核心技術。

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