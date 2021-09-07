A股交易額連35日逾人民幣兆元 滬指漲1.51%創半年新高
陸股7日午後震盪走高，滬指收漲1.51%，逼近3,700點關口，創近半年來新高。滬深兩市成交額更已連續35個交易日，日成交額超過人民幣1兆元。
滬指7日收漲1.51%，收3,676.59點；深證成指漲1.07%，收14,702.9點；創業板指漲0.72%，收3,251.49點。
同花順財經報導，周二陸股化工族群領漲，煤炭、鈷、鋼鐵、遊戲類股漲幅居前，醫療醫藥股弱勢領跌，太陽能、汽車行業走強。
證券類股午後拉升，東方證券漲停，廣發證券、興業證券等跟漲。煤炭概念表現強勢，山西焦化、山西焦煤、平煤股份等飆漲停。
9月7日，陸股成交總額人民幣1兆4,024億元，較前一交易日減少人民幣237億元，但已是連續35個交易日突破人民幣兆元大關。
其中，滬市成交人民幣6,589億元，深市成交人民幣7,435億元。北上資金7日合計淨流入人民幣60.69億元。
澎湃新聞報導，國泰君安預期，陸股將保持震盪上漲趨勢。
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