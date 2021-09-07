A股交易額連35日逾人民幣兆元 滬指漲1.51%創半年新高

中共總書記習近平近期多次強調推動「共同富裕」，網路巨頭如騰訊與阿里巴巴紛紛響應「樂捐」千億做公益，質疑中國經濟的輿論仍甚囂塵上，中共當局緊急嚴禁網媒「黑嘴」唱衰經濟。對於此等現象，中國知名自由派學者張維迎警告，中國如果失去對市場經濟的信念，干預越來越多，恐將走向「共同貧窮」。

2021-09-07 12:21