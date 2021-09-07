快訊

新北三重公托也停3天！21名陰性、75名幼兒健康管理中

幼兒園群聚案跡象「指向Delta」 家長進行血清抗體檢查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸8月外貿強勁增長 出口年增率達33.1%

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為浙江寧波舟山港北侖穿山港區。新華社
圖為浙江寧波舟山港北侖穿山港區。新華社

大陸海關總署7日公布，按美元計，中國大陸8月進出口總值達5,303億美元，年比增長28.8%。其中，出口2,943.2億美元，增長25.6%；進口2,359.8億美元，增長33.1%；當月貿易順差583.4億美元，較去年同期增加2.2%。大陸8月進出口年增率均高於7月。

按美元計，今年前八個月，中國大陸進出口總值達3.83兆美元，增長34.2%。其中，出口2.1兆美元，增長33.7%；進口1.73兆美元，增長34.8%；貿易順差3,624.9億美元，較去年同期增長28.9%。

根據大陸海關總署公布的數據，今年前八個月，美國為中國大陸的第三大貿易夥伴。若按人民幣計，中美貿易總值達到人民幣3.05兆元，增長25.8%，占12.3%。

其中，大陸對美國出口人民幣2.29兆元，增長22.7%；自美國進口7,524.2億元，增長36.5%；對美貿易順差人民幣1.54兆元，增加16.9%。

今年前八個月，中國大陸機電產品和勞動密集型產品出口仍保持高速增長。按人民幣計，機電產品出口增長23.8%，占出口總值的58.8%。其中，汽車（包括底盤）出口成長率更高達111.1%。同期，勞動密集型產品出口增長10%，占比18.2%。

進口部分，今年前八個月大陸鐵礦砂、原油、煤等商品進口「量減價揚」。按人民幣計，今年前八個月，大陸進口鐵礦砂7.46億噸，年減1.7%，但進口均價每噸達人民幣1,153.7元，上漲71.2%。

原油進口年減5.7%，進口均價每噸人民幣3,036.3元，上漲30.7%；煤進口減少10.3%，進口均價上漲13.4%。

人民幣

延伸閱讀

舌尖上的亞運村網上推選活動揭曉 台灣大廚獲亞軍

租帳號規避官方網路遊戲限制 騰訊對20家平台提告

阿里女員工遭強制猥褻 大陸檢察院裁定：不構成犯罪

大陸強制學生網路遊戲時間 黃偉哲：健康上網

相關新聞

中共禁止看衰經濟言論 學者：恐走向共同貧窮

中共總書記習近平近期多次強調推動「共同富裕」，網路巨頭如騰訊與阿里巴巴紛紛響應「樂捐」千億做公益，質疑中國經濟的輿論仍甚囂塵上，中共當局緊急嚴禁網媒「黑嘴」唱衰經濟。對於此等現象，中國知名自由派學者張維迎警告，中國如果失去對市場經濟的信念，干預越來越多，恐將走向「共同貧窮」。

林鄭月娥宣布 大陸民眾本月15日起赴港免14天隔離

為重振香港旅遊和消費，香港特區行政長官林鄭月娥7日宣布推出「來港易」。本月15日起，來自中國大陸非疫情中高風險區的非香港...

前海擴大7倍 兩辦：為港注入新動能

中央一連兩日宣布粵港澳大灣區新政策，繼前日公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》後，中共中央、國務院昨發布《全面深化前海...

港深簽4合作備忘錄

香港特首林鄭月娥昨日出席深港高層會晤暨2021年深港合作會議，與深圳市委書記王偉中等深圳官員會面。雙方全面總結工作成果並...

大陸8月外貿強勁增長 出口年增率達33.1%

大陸海關總署7日公布，按美元計，中國大陸8月進出口總值達5,303億美元，年比增長28.8%。其中，出口2,943.2億...

與解放軍共享資料？華大基因產品被5國盯上

大陸基因公司龍頭華大基因集團（BGI Group）被指與解放軍合作，路透6日報導，華大基因旗下「NIFTY」產前檢測品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。