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大陸8月外貿強勁增長 出口年增率達33.1%
大陸海關總署7日公布，按美元計，中國大陸8月進出口總值達5,303億美元，年比增長28.8%。其中，出口2,943.2億美元，增長25.6%；進口2,359.8億美元，增長33.1%；當月貿易順差583.4億美元，較去年同期增加2.2%。大陸8月進出口年增率均高於7月。
按美元計，今年前八個月，中國大陸進出口總值達3.83兆美元，增長34.2%。其中，出口2.1兆美元，增長33.7%；進口1.73兆美元，增長34.8%；貿易順差3,624.9億美元，較去年同期增長28.9%。
根據大陸海關總署公布的數據，今年前八個月，美國為中國大陸的第三大貿易夥伴。若按人民幣計，中美貿易總值達到人民幣3.05兆元，增長25.8%，占12.3%。
其中，大陸對美國出口人民幣2.29兆元，增長22.7%；自美國進口7,524.2億元，增長36.5%；對美貿易順差人民幣1.54兆元，增加16.9%。
今年前八個月，中國大陸機電產品和勞動密集型產品出口仍保持高速增長。按人民幣計，機電產品出口增長23.8%，占出口總值的58.8%。其中，汽車（包括底盤）出口成長率更高達111.1%。同期，勞動密集型產品出口增長10%，占比18.2%。
進口部分，今年前八個月大陸鐵礦砂、原油、煤等商品進口「量減價揚」。按人民幣計，今年前八個月，大陸進口鐵礦砂7.46億噸，年減1.7%，但進口均價每噸達人民幣1,153.7元，上漲71.2%。
原油進口年減5.7%，進口均價每噸人民幣3,036.3元，上漲30.7%；煤進口減少10.3%，進口均價上漲13.4%。
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