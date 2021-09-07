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租帳號規避官方網路遊戲限制 騰訊對20家平台提告
大陸限制未成年玩線上遊戲的禁令後，有業者因此推出「花33元租號打2小時王者榮耀」。對此，騰訊遊戲表示，已向超過20家帳號交易平台和多個電商平台提告或發函，要求停止相關服務。
大陸國家新聞出版署日前宣布，未滿18周歲的未成年人，只能在每周五、六、日和其他公共假期晚間8時到9時才能玩網路遊戲，但「上有政策，下有對策」。
央視新聞報導，透通過租號、買號等途徑，還是可以繞過監管，無限制玩網遊。經實測，在王者榮耀租號區，花費人民幣33元就可租2個小時帳號，進入遊戲介面，過程中並未觸發任何實名認證系統。
騰訊6日回應，帳號租賣嚴重破壞遊戲實名制和未成年人保護機制，要求多家平台停止相關服務，並呼籲盡快頒布相應法規，嚴格管制帳號租賣行為。
大陸官方祭出史上最嚴「遊戲禁令」，曾讓市場擔心遊戲產業恐怕將崩盤。不過，在禁令實施首周實施後，騰訊股價走穩回升，6日收漲3.48%至港幣505元，這是騰訊時隔一個半月後再度站上港幣500元整數關卡。7日早盤上漲2.67%。
值得一提的是，這項禁令頒布後的第一個六、日，「王者榮耀」的伺服器反而被未成年玩家塞爆崩潰。
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