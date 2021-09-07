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阿里性侵案判決出爐！男主管不構成犯罪 僅拘留15天

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸電商龍頭阿里巴巴上月傳出女員工遭性侵案，最新判決出爐，嫌疑人王姓主管不構成犯罪，依法終止偵查。照片／阿里巴巴官網
大陸電商龍頭阿里巴巴上月傳出女員工遭性侵案，最新判決出爐，嫌疑人王姓主管不構成犯罪，依法終止偵查。照片／阿里巴巴官網

大陸電商龍頭阿里巴巴上月傳出女員工遭性侵案，最新判決出爐，濟南檢方6日晚間通報，犯罪嫌疑人王姓主管實施的強制猥褻行為不構成犯罪，不批准逮捕。依法對王姓主管終止偵查，並作出拘留15日的處罰決定。

央視新聞報導，在8月25日，濟南市槐蔭區人民檢察院依法對涉嫌強制猥褻罪的張某批准逮捕；犯罪嫌疑人王姓主管涉嫌強制猥褻罪一案正在審查過程中。

阿里巴巴王姓主管的代理律師之前表示，王某在8月11日時已轉為指定居所監視居住。律師鄭曉靜於8月18日上午與王某見面，王姓主管個人陳詞，認為其不構成猥褻，遂提交了不批捕申請。

8月7日，阿里巴巴一名女員工周某，發表長文描述被王姓主管、濟南當地客戶張某性侵的過程。隨後，阿里巴巴宣布對涉事員工辭退並永不錄用，且辭退多名主管，阿里巴巴集團首席人力資源官童文紅記過處分。

阿里董事會主席張勇於8月9日表示，事件對這位女員工造成了巨大的傷害，無論警方的調查結果如何，「我們會盡全力關心和照顧好她。」

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