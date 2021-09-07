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廣州金融業總資產 5年拚突破11兆

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市地方金融監管局上周發布「廣州市金融發展十四五規畫」，提出未來五年廣州金融業發展的主要目標，包括至2025年，該市金融業總資產突破11兆元人民幣（約47兆台幣）。

規畫提出，至2025年，廣州市金融業增加值將佔GDP比重達9.5%，金融業總資產突破11兆元，金融業稅收收入達700億元。打造1至2個全國性交易平台、培育1至2家具有全國影響力的持牌金融控股集團公司，並在此基礎上，區分銀行業、保險業、證券基金期貨業、地方金融業四個行業設置了12個指標。　　

其中，銀行機構總資產達9.6兆元，金融機構本外幣存款餘額達9兆元，金融機構本外幣貸款餘額達到7兆元，保險業金融機構數達到115家，年保費收入達到1800億元，保險深度大於6%，保險密度大於10000元／人，掛牌上市公司（含新三板）達到800家，培育市場規模和競爭力居同行業前列的證券、基金、期貨法人金融機構6家，直接融資比重達到25%，綠色債券累計發行達到1400億元，地方金融機構大於4000家。

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