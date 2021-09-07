德陽貴妃棗生態旅遊節 雲端迎客

9月1日上午，2021四川花卉（果類）生態旅遊節分會場，暨羅江第十六屆貴妃棗生態旅遊節，在四川省德陽市羅江區白馬關鎮萬佛村，通過網路直播「雲」開幕。

「我給大家介紹我們羅江的貴妃棗，果實飽滿細膩、清脆香甜，歡迎大家前來品嘗、購買……。」棗園裡，來自羅江區調元鎮白花村的網紅主播、「最美小村花」黃娟通過直播，推介貴妃棗。據了解，本屆貴妃棗生態旅遊節以「貴妃美棗幸福羅江」為主題，主要包括「大美羅江棗飄香」短視頻徵集大賽、「冠軍棗」評比、2021羅江貴妃棗線上訂貨會、貴妃棗專場直播帶貨、「雲」開幕式等系列活動。

在「冠軍棗」評比活動中，通過對果實的均勻度、色澤、外觀、可溶性固形物、風味等五個方面的綜合評比，白馬關鎮寶峰村種植戶陳立輝的貴妃棗，被評為今年的「冠軍棗」。

貴妃棗是羅江特產，已有上千年種植歷史，色澤鮮亮、汁多香濃、脆甜爽口，是大陸農產品地理標誌產品。據當地傳說，唐天寶十五年「馬嵬坡之變」中，楊貴妃並未被縊死，而是喬裝逃入綿州羅江縣境內，投身寶峰山余家庵為尼。貴妃行囊中有一包貢棗，她吃過後扔掉的棗核落地生根，長成棗樹，後被當地人爭相引種，並將之命名為「貴妃棗」，留傳至今。