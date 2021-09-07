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貿促會看陸 碳交易市場 估3000億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國際貿易促進委員會副會長張少剛說，中國碳交易市場規模預計將達3000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，「碳中和經濟發展論壇暨中國國際商會可持續發展委員會」成立大會，在中國國際服務貿易交易會（簡稱服貿會）舉辦其間舉行。張少剛表示，去年，中國宣布2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和的承諾，體現中國積極參與全球治理、推動構建人類命運共同體的責任擔當。　　

張少剛表示，「雙碳」目標是中國經濟轉型面臨的一場大考。中國第二產業占比偏高，工業、能源、建築、交通四大領域碳排放量約占國內碳排放總量九成，生產生活體系向綠色低碳轉型壓力還很大。　　

張少剛表示，從發展前景看，2060年實現碳中和共需要約136萬億元投資，除政府出資外，需要引入大量社會資本，更多依靠市場來發揮作用，全國碳交易市場規模預計將達3000億元，無疑是一片廣闊的藍海。

碳排放 人民幣

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