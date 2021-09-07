全球新能源 214陸企入選500強

山西太原日前召開2021年太原能源低碳發展論壇，公布2021全球新能源企業500強，風電巨頭丹麥VestasWindSystemsA.S.、德國SiemensAG、美國GeneralElectricCompany占據前三。

中新社報導，「全球新能源企業500強」由中國能源報和旗下智庫機構中國能源經濟研究院聯手打造，自2011年啟動以來已連續發布11屆。

中國能源經濟研究院院長魏秋利表示，2020年，除中國等少數國家和地區外，絕大多數國家和地區的經濟均出現下降。儘管如此，風能、太陽能等少數新能源產業卻在全球範圍內逆勢大幅增長，業績亮眼。

受此影響，新一期的全球新能源企業500強發生不少變化，表現出國家分布更廣泛、亞洲引領增長、風能快速增長等特點。

據悉，2021年全球新能源企業500強國家分布更加廣泛，涉及39個國家和地區。500強入選企業中，中國214家、美國64家、日本52家，位居入選企業數前三。