長春農博會開幕 主打5防不加溫溫室

第二十屆中國長春國際農業·食品博覽（交易）會（下稱「長春農博會」）6日開幕，中國現代農業發展的新產品、新技術、新設備、新成果得以集中展示，也為中外參展商搭建了品牌推介、貿易洽談、產銷對接及交流合作平台。

中新社報導，本屆長春農博會由中國農業農村部、吉林省人民政府、長春市人民政府主辦。受新冠肺炎疫情影響，這屆展會也是創辦20年來首次延期舉辦。

吉林是中國的農業大省，在優質農產品培育方面富有成效。長春農博園特別設置了大田技術模式區，主要展示示範農作物、蔬菜、果樹、雜糧雜豆等優良品種及配套栽培技術。在占地3000平方米的玉米水肥一體化高產示範園，玉米滴灌水肥一體化高產栽培技術讓人眼前一亮。

長春農博園種植部部長張東二表示，相較於往屆展會，近些年舉辦的長春農博會更加注重推廣種植模式和配套技術。

目前節能理念已經深入中國各行各業。長春農博園今年重點推出了「五防」不加溫溫室，該溫室運用多項中國先進技術，具有「防寒、防雪、防風、防雨、防高溫」功能，四季適用。

本屆長春農博會還設置了基於5G技術的通訊運營平台，展示互聯網經濟在農業方面的應用成果。在黑土地—大灣區數字農業專區，可以看到數字技術在農業全產業鏈中的應用與創新。

主辦方還將組織科普性學術論壇、高校學生科普創業競賽、企業產品推介等活動，打造東北地區與大灣區跨地域的產業對接平台。