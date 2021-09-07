大華銀行 獲批中國印尼ACCD

大華銀行有限公司6日宣布，其在中國和印度尼西亞（印尼）的全資子公司均獲批成為人民幣／印尼盧比特許交叉貨幣做市商銀行（ACCD）。使大華銀行成為首家在這兩大市場均擁有ACCD資質的新加坡銀行。

大華銀行（中國）有限公司（大華銀行中國）也同時成為唯一一家擁有人民幣／印尼盧比直接做市商資質的新加坡銀行。

中新社報導，ACCD旨在積極推廣在國際貨物、服務貿易和直接投資過程中使用人民幣和印尼盧比直接結算。這是中國人民銀行與印度尼西亞銀行以促進兩國雙邊貿易和投資為目的，而簽署的促進本國貨幣結算合作的諒解備忘錄的組成部分。

作為ACCD，大華銀行中國和大華銀行印尼可以分別為本國企業和機構客戶開設印尼盧比和人民幣在岸結算帳戶，並且在此類帳戶下提供人民幣和印尼盧比之間的直接兌換、融資、掉期和遠期等交易和服務，有效支持本國客戶在投資和貿易活動中，實現在岸結售匯，並通過套期保值規避外匯變動風險。

大華銀行集團副主席兼總裁黃一宗表示：「我們觀察到企業對跨境融資、現金管理及外匯交易等金融解決方案的需求與日俱增，因此，我們為企業在跨境業務中提供本幣結算的便利。這一舉措也將加強區域金融一體化及合作，大力推動中國與東盟之間的商貿投資活動」。

大陸商務部的統計數據，2020年，中國與印尼的雙邊貿易總額達784億美元，其中，中國自印尼進口增長9.5%。此外，中國企業對印尼全行業直接投資增長了86.5%至近20億美元。