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數博會3新 期打造國家級平台

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2021中國國際數字經濟博覽會6日在河北省石家莊市開幕。圖為雄安新區城市建設的相關沙盤模型。 （中新社）
2021中國國際數字經濟博覽會6日在河北省石家莊市開幕。圖為雄安新區城市建設的相關沙盤模型。 （中新社）

以「創新發展與數字經濟」為主題的2021中國國際數字經濟博覽會（簡稱數博會），6日在河北石家莊開幕。

本屆數博會聚焦京津冀協同發展、雄安新區規劃建設、北京2022年冬奧會籌辦三件大事，聚焦數字經濟領域新業態、新模式和前沿熱點，全力打造國家級國際化數字經濟交流合作平台。

中新社報導，本屆數博會共有三大看點，分別是新技術、新產品、新業態。共有468家企業參展，匯聚大陸國內外數字經濟領域眾多尖端知名企業、數字經濟類「獨角獸」企業。

本屆數博會設「一主三分」四個會場，除了石家莊正定主會場，還在雄安新區、廊坊臨空經濟區、張家口懷來縣設分會場。並同步舉辦智能雄安論壇、數字臨空經濟區建設論壇、「中國數壩」峰會、官廳湖「數聚會」等活動，結合三地獨特優勢開展產業對接和項目簽約，全面展示河北發展數字經濟的巨大潛力和廣闊前景。

數博會期間，20餘位兩院院士、300位行業領軍人物和權威專家學者，將深入探討數字經濟與實體經濟融合發展的新趨勢、新模式。並以「線上+線下」形式進行對話，共話全球數字經濟發展的未來。

近年來，河北把發展數字經濟作為構建新發展格局、推動高質量發展的戰略方向。2020年，河北數字經濟增加值達1.2萬億元人民幣，相當於河北省GDP總量的33.4%，數字經濟日益成為河北經濟增長的主引擎。

本屆數博會由中國工業和信息化部、河北省人民政府共同主辦，將持續至9月8日結束。

實體經濟 北京 人民幣

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