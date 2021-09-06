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SOHO中國：黑石需就收購案 向監管部門提供更多資料

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
SOHO中國6日表示，就黑石集團的要約收購案，黑石已向大陸國家市場監管總局提供進一步文件及資料，目前不確定審查程序何時完成。（圖／取自知乎）
SOHO中國6日表示，就黑石集團的要約收購案，黑石已向大陸國家市場監管總局提供進一步文件及資料，目前不確定審查程序何時完成。（圖／取自知乎）

中國大陸商業房地產商SOHO中國6日表示，就黑石集團的要約收購案，黑石已向大陸國家市場監管總局提供進一步文件及資料，以回應當局於補充額外資訊的要求，並被進一步要求提供更多資訊供監管機構審查，目前不確定審查程序何時完成。

路透報導，SOHO中國發布公告指出，截至本公告日期，無任何先決條件已獲達成。

此外，SOHO中國表示，已獲執行人員授出同意，將寄發予股東的綜合文件最後期限延長至先決條件達成後7天內或今年12月底（以較早者為準）。該公司原先應當在黑石要約的公告刊發日起21日內（即7月7日或之前）寄發。

第一財經報導，黑石發出全面收購要約，擬取得SOHO中國控股權，收購價每股5元港元，總額最高236億港元。交易完成後，SOHO中國將保留上市地位，現有控股股東保留9%股權。

早在6月16日交易案公布時，SOHO中國便指出，達成要約收購的先決條件是，收購方根據反壟斷法向大陸國家市場監管總局提交申請並獲批准；無任何有關機關對此次收購進行法律行動或公開建議；公司不應發生任何重大不利變化。

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