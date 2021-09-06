香港壹傳媒所有董事辭任 前高管：北京鏟除香港的自由媒體

(德國之聲中文網) 繼《香港蘋果日報》今年6月因母公司壹傳媒的帳戶遭凍結而被迫停刊後，壹傳媒的董事會5日發布公告表示，包含該公司主席葉一堅在內的4名董事已辭職，並計畫公司清盤，希望藉此提供股東丶債權人丶員工與前員工最佳保護。

香港聯合交易所網站上的資料顯示，壹傳媒4名董事的辭職在5日晚間11點59分生效。事實上，壹傳媒的股票早在今年6月17日上午9點起便已暫停交易，而在5日的消息傳出後，該公司的股票繼續暫停買賣，直到傳出最新消息。

該公司的董事在聲明中表示，港府從未表明《香港蘋果日報》發布的哪些文章違反國安法，盡管目前都尚未判刑或定罪，但港府援引國安法後可影響公司與員工，公司可以在沒有法院介入的情況下被迫進行清盤。

他們指出，希望清盤能完成能對公司創造價值的交易，並產生資金使債權人能受益。壹傳媒董事會也在聲明中感謝蘋果日報的讀者，寫道：「您信任我們記者的工作，您明白自由社會和自由市場取決於資訊的自由流動。當言論自由被剝奪後，沒有其他任何的權利是安全的。」

在公告中，四人表示在兩名董事與創辦人黎智英被捕後，有7名前壹傳媒與《香港蘋果日報》的高階管理人員丶編輯與社論作家也被捕，相關事件也引起恐慌。四名剩餘的董事在聲明中表示：「這種不確定性造成了一種恐懼氣氛，導致公司在香港的剩餘員工中有許多人辭職，包括負責壹傳媒這間上市公司法規遵循事務的員工。」

四人指出，對於讓數百人在香港失去工作感到抱歉，並寫道：「我們深深相信，如果我們能與在監獄裡的公司創辦人丶大股東和董事會前主席黎智英先生溝通，他也會和我們一起表達感激之情。」

「港府以監管『埋葬』媒體機構」

因被國安法通緝而被迫離開香港的壹傳媒前高管Mark Simon告訴德國之聲，香港政府對壹傳媒的一連串打壓所傳遞出來的訊息很簡單，那就是如果任何媒體越過了國安法下「那條不斷移動的紅線」的話，港府就會以高額的法律費用與如暴風雪般的監管來「埋葬」這些媒體機構。

Mark Simon還說，《蘋果日報》會因為作為被中國共產黨壓制的民主之聲而聞名。他向德國之聲表示：「《蘋果日報》所經歷的事情非常簡單，所以人們很容易記住。這件事就是一個非常大的民主新聞機構因被視為對中國共產黨的威脅，中共便鏟除了它，並在過程中順道把香港的自由媒體也一起鏟除。」

壹傳媒資產清算有助部分前員工?

在5日發聲明宣布剩餘全體董事都辭職前，壹傳媒3日表示，已接獲聯交所上市科關於恢復交易指引的信件，表示若壹傳媒在2022年12月16日之前無法補救導致該公司暫停買賣的所有問題，達成恢復交易指引及遵守上市規則來讓聯交所信納及恢復其股份買賣，聯交所上市科會建議上市委員會開始取消壹傳媒的上市地位。

近幾個月來，壹傳媒持續面臨港府的各種打壓。香港財政司司長陳德霖任命一位調查公司財務的監察員去調查壹傳媒，香港審計監督機構財務匯報局也在上個月開始展開調查。由於審計公司拒絕與壹傳媒共事，導致外界也懷疑壹傳媒是否能按政府要求，在9月底提交財務報表。

自從壹傳媒因帳戶被凍結無法支付數百名員工的薪水後，部分前員工找到了新工作，但也有前員工創辦新媒體，專注報導與網絡娛樂或賽馬相關的議題。由於仍有部分前員工未找到工作，外界認為壹傳媒公司資產的清算能幫助前員工取得部分欠款。

香港記者協會有向壹傳媒旗下刊物的前員工發放現金購物券，但由於壹傳媒在銀行內仍有錢，所以其前員工無法獲得政府為破產公司的失業員工設立的資金。

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