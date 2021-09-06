陸掀監管風暴 劉鶴喊話：支持民營經濟沒有變也不會變

大陸近期掀起對網路平台和遊戲等企業監管風暴，大陸國務院副總理劉鶴今天出席一場經濟博覽會時向民企喊話說，「必須大力支持民營經濟發展，使其在穩增長、穩就業、調結構、促創新中發揮更大作用。」並強調「支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變。」頗有試圖穩定民企和民營經濟的用意。

據觀察者網報導，「2021中國國際數字經濟博覽會」9月6日在石家莊開幕。劉鶴以視訊方式出席並致詞。

劉鶴表示，中共總書記習近平高度重視數位經濟發展，作出一系列重要指示批示。發展數位經濟必須認真落實新發展理念，以強烈的創新和危機意識，主動創造條件，把握發展機遇，實現經濟社會高質量發展。要把人才作為重中之重，充分發揚企業家精神，努力吸引和培養人才，依靠人的想像力、創造力使供給創造需求成為可能。要善於創造軟環境，持續完善法治環境，「適度超前進行基礎設施建設」，優化資源和服務供給，保護公平競爭，反對壟斷。要善於發現和利用比較優勢，結合不同地區產業特點，努力創新，進行差異化競爭。

劉鶴強調，「必須大力支持民營經濟發展，使其在穩增長、穩就業、調結構、促創新中發揮更大作用」。

他表示，民營經濟為大陸貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新、80%以上的城鎮就業、90%以上的市場主體數量。必須堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持推進高水平對外開放，堅持社會主義初級階段基本經濟制度，堅持「兩個毫不動搖」，堅決保護產權和智財權。「支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變。」