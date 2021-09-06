民企扮主力 提供上海7成就業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海民營經濟已成為創新的重要力量、擴大就業的主體力量。今年上半年，上海民營經濟運行良好，稅收同比增長18.2%，新設民營市場主體增長34.9%，固定資產投資增長19%。據不完全統計，上海民營企業提供就業占全市比重近七成。

中新社報導，2020年，上海民營企業經受疫情的嚴峻考驗，全市民營經濟實現增加值超過1兆元（人民幣，下同），在減稅降費背景下，上海民營經濟完成稅收4778億元，以占全市近三成的經濟體量，貢獻了全市1/3以上的稅收，再創歷史新高。

2020年上海新認定高新技術企業7396家，其中民營企業占比超過八成；上海「專精特新」企業3005家，其中民營企業占比超過九成。在新一代信息技術、智能網聯汽車等新興領域，一大批優秀民企脫穎而出。如上海榕融新材料宣布已完成大陸國產氧化鋁連續纖維中試，產品性能和指標接近國際水平，價格比進口價格約降低40%，一舉打破大陸耐高溫新材料長期被國外巨頭壟斷的局面。

均瑤集團董事長王均金稱，要弘揚滬商精神。企業要以為社會創造價值為信念，在高質量發展中促進共同富裕。

去年疫情期間，不少民企融資更難了。上海市工商聯等探索建立「政會銀企」四方合作機制，截至目前，相關銀行已為相關商會會員授信1241億元。今年以來，該機制合作對象從銀行擴展至證券、保險機構，為民營企業提供綜合金融服務。

民營企業一直被視為「不可或缺的重要力量」。上海市工商聯相關負責人稱，「十四五」時期，上海將進一步創造讓各類所有制企業公平競爭市場環境，讓民企感受到一視同仁、平等對待。

上海 疫情

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