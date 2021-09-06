成都車展搭舞台 新能源車競技

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
9月5日，成都國際車展的新能源汽車展廳，或是當前大陸新能源汽車消費熱潮的縮影。圖為成都國際車展開幕首日，大陸國產新能源汽車受關注。（中新社）
9月5日，成都國際車展的新能源汽車展廳，或是當前大陸新能源汽車消費熱潮的縮影。圖為成都國際車展開幕首日，大陸國產新能源汽車受關注。（中新社）

第24屆成都國際汽車展覽會儼然是大陸國產新能源汽車技術競技的舞台，造車「新勢力」們亮出看家本領，希望在激烈競爭中占得先機。

中新社報導，中國汽車工業協會最新數據顯示，今年1月至7月，新能源汽車產銷分別達到150.4萬輛和147.8萬輛，同比增長均為2倍。中國汽車工業協會副總工程師許海東分析稱，大陸新能源汽車市場已進入快速增長期。

年輕群體是參觀成都國際車展新能源汽車展廳的主力軍。多名汽車銷售人員表示，計畫購買新能源汽車的潛在消費者較往年有明顯增加，車身外觀、駕駛性能、產品質量是現場被問及最頻繁的問題。

在以電動化、智能化、網聯化、共享化為代表的汽車「新四化」變革中，重點發力新能源汽車賽道的中國大陸汽車工業正處於領跑地位。「政府拿出大量補貼，讓新能源汽車企業以及基礎設施得到很好的發展。」在許海東看來，政策支持與引導是大陸新能源汽車站穩腳跟、快速起跑的重要原因，目前大陸新能源汽車已在純電混動、智能網聯以及包括車聯網、5G等在內的基礎設施等領域取得優勢。「但新能源汽車基礎設施還處於完善和建設之中，有關技術存在很大發展空間，仍需要投入與研發，形成比較可靠的技術創新驅動整個產業發展。」

近幾年新能源汽車補貼縮減，倒逼中國大陸車企在技術創新上不斷向前。例如「極氪001」研發快速充電技術，實現「充電5分鐘續航120公里」；「長安C385」搭載超級電驅，其擁有的高頻脈衝加熱功能能够緩解電動車冬季電池衰減。　　

在新能源汽車「新四化」進程中，智能網聯是車企、高校與科研機構重點發力的賽道之一。位於成都市郫都區的西華大學，經常能看到一輛頂著2個探測雷達的白色SUV在校園道路上低速穿行。據該校汽車與交通學院副教授孔令安表示，他的團隊正研發面向L4級別的自動駕駛技術，目前該車已在感知系統、規畫決策系統、控制系統等方面擁有相對完備的硬體與軟體，並能够完成自動轉彎，識別行人、車輛等動作。

車展 高校

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