大陸拚「雙碳」 專家：克制盲目衝動「減碳」

中國大陸提出碳達峰、碳中和目標後，相關資本、技術、產業等熱度攀升。能源行業如何把握「減碳」節奏、力度？中外專家近日聚首山西太原，呼籲防止運動式「減碳」，克制盲目和衝動。

中新社報導，作為典型的資源型、高碳經濟省分，山西能源消耗和碳排放高於全國和全球平均水平。基於這樣的現實，英國兒童投資基金會中國辦公室項目主任劉強表示，山西如能實現「雙碳」，意味著中國大陸就能實現「雙碳」，這是山西對於其他地區的借鑑意義。

「雙碳」之下，能源行業壓力陡增。此前，大陸一些地方「一刀切」去煤電，金融機構對煤電項目抽貸斷貸。在此背景下，防止運動式「減碳」成為各方關注焦點。

深圳是大陸改革開放最前沿。2010年至2020年，深圳經濟增長1.34倍，實際碳排放量增長16%，基本實現經濟增長與碳排放脫鈎。

「人口和經濟增長是碳排放增長的驅動因素。能源效率提高、能源結構調整和產業、技術結構升級抑制了碳排放增長，是實現碳達峰的關鍵。」深圳市原副市長、哈爾濱工業大學（深圳）經濟管理學院教授唐傑說，過去15年，深圳創新驅動、產業升級與碳達峰同時發生的經驗具有借鑑意義。

針對行業內外對「雙碳」的盲目和衝動，道達爾能源亞洲研發副總裁徐忠華表示，能源轉型並非意味著不需要化石能源。能源企業要進行碳中和、碳匯研究。在此之前，能源企業要重新評估現有能源結構、業務，提高競爭力，才能有資金流實現能源轉型。