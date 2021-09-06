空中絲路 北京順義打造創新示範區

2021年中國國際服務貿易交易會「空中絲綢之路」國際合作峰會5日舉行，「空中絲綢之路」國際合作聯盟支持在北京市順義區建設「空中絲綢之路」創新示範區，同時確立北京首都國際機場為「空中絲綢之路」建設的源點和始點。

中新社報導，「空中絲綢之路」國際合作聯盟是由中外航空領域相關政府、企事業單位、社會團體和機構自願參加，共同推進臨空產業國際合作的平台組織。

5日，中國航空油料集團有限公司、阿聯航空公司、北京空港經濟開發有限公司等12家機構加入「空中絲綢之路」國際合作聯盟，聯盟成員擴容至27家。

峰會上，聯盟成員支持在北京順義區建設「空中絲綢之路」創新示範區，合力打造國際航空資源配置聚集區，聯盟成員並一致認同北京首都國際機場是建設「空中絲綢之路」的源點和始點。

大陸民航局副局長董志毅表示，近年來，大陸民航針對「空中絲綢之路」建設，完善基層建設的布局，加強航空樞紐建造，積極拓展航空運輸網絡，與沿線103個國家簽署航空運輸協定，與其中53個國家保持通航，與沿線國家的航班量占中國大陸航班總量的65.9%。

他指出，「空中絲綢之路」已納入大陸「十四五」規劃，成為中國大陸高水平對外開放的重要載體。大陸民航將繼續以航空樞紐建設為牽引，加強對「空中絲綢之路」建設的戰略支撐。其中，將構建民航走出去項目「投、建、管」一體化能力，支持建設「空中絲綢之路」創新示範區，鼓勵沿線國家共建「空中絲綢之路」高端智庫，傳播合作理念。