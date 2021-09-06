陸境外投資者 上半年增持資產1.27兆人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國人民銀行副行長陳雨露表示，今年上半年境外投資者增持包括股票、債券、存貸款在內的境內人民幣資產共計1.27兆元人民幣，顯示出大陸金融市場的巨大吸引力。

中新社報導，2021年服貿會4日舉行國際金融年度論壇，陳雨露稱，2018年以來，大陸共批准外資到大陸設立100多家各類銀行保險業機構，10家外資控股的證券基金管理期貨公司，6家外資企業徵信評級支付清算機構。他說，大陸繼續堅持市場化、法制化、國際化原則，深化金融業開放，一手抓好金融業開放承諾落實，一手加快完善各項制度安排，推動系統性、制度性開放。

陳雨露說，目前大陸金融機構和市場准入方面的開放工作幾近完成，但也要認識到一些監管政策仍有優化空間，完善相關政策安排可為外資展業創造更好環境。

他強調，要提升開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控水平。大陸將繼續完善貨幣政策調控與宏觀審慎政策框架，豐富政策工具箱，構建系統性金融風險監測、評估和預警體系，優化外匯市場宏觀審慎加微觀監管兩位一體框架，加快補齊金融科技監管短板，將所有金融機構、業務和產品納入審慎監管框架。

外資 人民幣 中國人民銀行

延伸閱讀

山東一小學新生入學要求家裡房子不能太小 惹家長不滿

大陸「限籍令」！謝霆鋒急退加拿大籍親喊：我是中國人

才被大陸官媒點名娘炮 鹿晗又捲「辱華」不忍發聲了

大陸廣州越秀無症狀感染者 感染毒株為Delta

相關新聞

成都車展搭舞台 新能源車競技

第24屆成都國際汽車展覽會儼然是大陸國產新能源汽車技術競技的舞台，造車「新勢力」們亮出看家本領，希望在激烈競爭中占得先機...

習近平喊話後 北京證交所3日註冊成立

大陸國家主席習近平2日宣布設立北京證券交易所，次日北京證券交易所有限責任公司即註冊成立。

北京消費 推千億人民幣國際化商圈

北京將依託華貿購物中心、國貿商城、北京SKP等商業綜合體，加快形成千億元人民幣級國際化商圈。同時，力爭到2025年，吸引...

服貿會健康產業熱門 30台企參展

54歲的台商陳建勛原本計畫8月回台灣參加商務會議，思忖再三之後，他選擇留在北京，參加服貿會，並帶來公司新研發的產品—寵物...

陸境外投資者 上半年增持資產1.27兆人民幣

中國人民銀行副行長陳雨露表示，今年上半年境外投資者增持包括股票、債券、存貸款在內的境內人民幣資產共計1.27兆元人民幣，...

空中絲路 北京順義打造創新示範區

2021年中國國際服務貿易交易會「空中絲綢之路」國際合作峰會5日舉行，「空中絲綢之路」國際合作聯盟支持在北京市順義區建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。