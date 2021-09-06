陸境外投資者 上半年增持資產1.27兆人民幣

中國人民銀行副行長陳雨露表示，今年上半年境外投資者增持包括股票、債券、存貸款在內的境內人民幣資產共計1.27兆元人民幣，顯示出大陸金融市場的巨大吸引力。

中新社報導，2021年服貿會4日舉行國際金融年度論壇，陳雨露稱，2018年以來，大陸共批准外資到大陸設立100多家各類銀行保險業機構，10家外資控股的證券基金管理期貨公司，6家外資企業徵信評級支付清算機構。他說，大陸繼續堅持市場化、法制化、國際化原則，深化金融業開放，一手抓好金融業開放承諾落實，一手加快完善各項制度安排，推動系統性、制度性開放。

陳雨露說，目前大陸金融機構和市場准入方面的開放工作幾近完成，但也要認識到一些監管政策仍有優化空間，完善相關政策安排可為外資展業創造更好環境。

他強調，要提升開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控水平。大陸將繼續完善貨幣政策調控與宏觀審慎政策框架，豐富政策工具箱，構建系統性金融風險監測、評估和預警體系，優化外匯市場宏觀審慎加微觀監管兩位一體框架，加快補齊金融科技監管短板，將所有金融機構、業務和產品納入審慎監管框架。