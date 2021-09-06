服貿會健康產業熱門 30台企參展

54歲的台商陳建勛原本計畫8月回台灣參加商務會議，思忖再三之後，他選擇留在北京，參加服貿會，並帶來公司新研發的產品—寵物用貓砂分析儀。他認為，大陸的寵物健康用品市場是一片新藍海。

「大陸對於醫療用品的檢測要求很嚴格，但在我看來，這是一件好事。」陳建勛認為，大陸對醫療器械質量有力監管，有效避免「劣幣驅逐良幣」，為健康產業的「健康成長」提供了保障。

中新社報導，數據顯示，2019年，北京醫藥健康產業總體規模突破2000億人民幣，連續4年保持兩位數增長。本屆服貿會上，健康衛生版塊作為全新版塊亮相，內容覆蓋疫情防控、科技創新、國際醫療、智慧醫療、老齡健康、傳統醫藥等領域。

分析人士普遍認為，此次服貿會將進一步推動健康衛生產業擴大開放及跨境醫藥貿易的發展。

在此次服貿會上，約30家台灣知名企業通過線下展示的形式呈現特色，尋覓商機。其中不少台企展商主打健康理念，以保健方案、醫療諮詢、綠色食品、防疫用品等吸引客商。

作為北京一家眼科醫院的管理人員，台商陳哲彬也希望借助服貿會平台實現更多可能。這次展會，他向客商展示檢測眼部的醫學儀器，借助手機雲端系統，為使用者提供點對點的診療建議。

「已經有來自福建、貴州的客戶開始與我們洽談合作了。」陳哲彬說，大陸健康產業前景看好，持續推出實施的惠台利民政策措施也為台胞在醫療健康領域發展事業提供良好的外部環境。「這樣的契機，台胞應該及時把握住。」