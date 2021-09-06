北京消費 推千億人民幣國際化商圈

北京將依託華貿購物中心、國貿商城、北京SKP等商業綜合體，加快形成千億元人民幣級國際化商圈。同時，力爭到2025年，吸引國際國內品牌在京開設3000家以上首店、創新店、旗艦店。

中新社報導，2021中國國際服務貿易交易會5日舉辦北京國際消費中心城市論壇，論壇公布「北京培育建設國際消費中心城市實施方案」，提出上述目標。

根據5日公布的方案，北京市將全面實施「十大專項行動」，包括消費新地標打造行動、消費品牌矩陣培育行動、數位消費創新引領行動、文旅消費潛力釋放行動、體育消費質量提升行動、教育醫療消費能級提升行動、會展消費擴容提質行動、現代流通體系優化升級行動、消費環境新高地創建行動、消費促進機制協同保障行動。

北京市商務局局長閆立剛稱，北京將打造優勢互補、特色凸顯的消費地標，提升「北京消費」全球吸引力。其中，將提升中心城區消費群國際競爭力，依託華貿購物中心、國貿商城、北京SKP等商業綜合體，加快形成千億元級國際化商圈；以環球主題公園、大運河景區、張家灣設計小鎮等建設為重點，布局一批高品質消費設施。

2021年以來，北京首店經濟持續升級，推動商業呈全面復甦之勢。上半年，北京新開首店434家，數量超過2020年全年。閆立剛稱，力爭到2025年，北京吸引國際國內品牌在京開設3000家以上首店、創新店、旗艦店。同時，「北京老字號」認定總數達到230家左右，打造10個左右老字號聚集區，孵化100個以上新消費品牌。

閆立剛說，北京還將培育數位消費新生態，推進智能製造等數位經濟新模式，推進數位人民幣應用推廣；抓住冬奧契機，打造全球頂級賽事聚集地和冰雪項目消費目的地；做強「留學北京」品牌，吸引世界頂級名校到北京合作辦學；創新國際醫療服務結算方式，開發中醫藥康養特色旅遊資源；推動建設市內免稅店和跨境電商綜合試驗區，增加離境退稅商店數量，培育優質買手團隊。

閆立剛指出，力爭到2025年，北京率先建成具有全球影響力、競爭力和美譽度的國際消費中心城市。