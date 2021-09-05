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山東一小學新生入學要求家裡房子不能太小 惹家長不滿

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
山東省菏澤市一間小學要求，入學要求家庭房產面積不小於60平方公尺，讓不少家長感到不滿。（圖／取自牡丹晚報）
山東省菏澤市一間小學要求，入學要求家庭房產面積不小於60平方公尺，讓不少家長感到不滿。（圖／取自牡丹晚報）

開學季來臨，大陸山東省菏澤市一間小學的入學條件最近引發大陸家長熱議，該所小學要求，入學要求家庭房產面積不小於60平方公尺，不少家長感到不滿，質疑學校這樣的招生政策是「嫌貧愛富」。該所小學表示，學區服務面積大、人口多，學位緊張，設置這個條件是無奈之舉。

瀟湘晨報報導，居住在當地中達廣場、融邦中山苑等多個小區的業主指出，他們小區對應的學區為菏澤市第一實驗小學，今年8月網路報名時，校方以他們的房產「套內面積不足60平方公尺」為由拒絕了他們的入學申請。

證券時報報導，對此，菏澤市教育局表示，已妥善解決學區內所有適齡兒童的入學問題，但工作中還有不到位的地方，下一步將繼續加大城區學校建設力度，優化教育布局，更好地滿足民眾的教育需求。

菏澤市教育局基礎教育科一名工作人員則表示，因該校是自主招生，招生條件是由學校確定的。而菏澤市第一實驗小學一名負責招生工作的工作人員表示，這個要求是「上級部門要求的」，不過，查詢菏澤市第一小學相關招生公告，並未發現上述規定。

湖南睿邦律師事務所執行主任劉明表示，學校招生有自主權，但招生要求需按照大陸教育主管部門的文件執行，如果當地教育部門沒有頒布這樣的規定，在教育部門不介入處理的情況下，家長們可以發起行政訴訟。

極目新聞報導，菏澤市經濟開發區三所小學中，有兩所小學招生處老師指出，並沒有房產面積的要求；另一所小學招生處老師則指出，除了戶口外，他們也要求房產面積不低於60平方公尺；菏澤當地一間小學招生處工作人員說，菏澤市第一實驗小學規模大，是全市最好的小學，因此，學校可能會設置這樣的要求。

大陸學區房涼涼（指完蛋了、絕望、狀態差）？據上述業主表示，購買相關小區的原因就是看中該小區的教育資源，但隨著大陸相關政策落地，大陸各地學區房優勢正在不斷被弱化。

教育部 教育局

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