陸貿促會：2060年實現碳中和 需投資約136兆元人民幣

由中國貿促會主辦的碳中和經濟發展論壇今天在北京舉行，中國國際貿易促進委員會副會長張少剛表示，從發展前景看，2060年實現碳中和，共需要約136兆元人民幣投資，除政府出資外，需要引入大量社會資本。

據環球網報導，中國貿促會有關負責人表示，大陸將完成全球歷史上最高的碳排放強度降幅，並在相當短的時間裡實現從碳達峰到碳中和，這需要大量的資金投入和加強基礎研究，推動碳中和技術創新。

從發展現狀看，中國大陸第二產業占比偏高，工業、能源、建築、交通四大領域的碳排放量約占大陸碳排放總量的九成，生產生活體系向綠色低碳轉型壓力很大。

張少剛指出，從發展前景看，2060年實現碳中和，共需要約136兆元人民幣投資，除政府出資外，需要引入大量社會資本，更多地依靠市場來發揮作用。大陸全國碳交易市場規模預計將達3000億元人民幣，無疑是一片廣闊的藍海。

他表示，中國貿促會將積極參與低碳經濟轉型進程，引導企業推行綠色規劃、綠色投資、綠色生產、綠色流通，推動發布相關國際貿易規則，同時也希望企業加強基礎研究，推動碳中和技術創新。

張少剛並指，碳達峰易而碳中和難，支撐碳中和的技術60%仍在概念階段，需要大量的資金投入和基礎研究支持。必須探索出一條適合自身發展的低碳路徑，憑借技術創新建立一道護城河，將發展的主動權牢牢握在自己手中。