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陸工信部談網路數據安全：若監管跟不上 或有重大隱患

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
重慶國際汽車展吸引大批民眾參觀。（中新社）
重慶國際汽車展吸引大批民眾參觀。（中新社）

9月4日，大陸工業和信息化部副部長辛國斌在中國汽車產業發展（泰達）國際論壇開幕會上提到，網路數據安全問題凸顯；如果監管措施不能及時跟上，可能帶來重大的安全隱患。

據觀察者網報導，辛國斌表示，據初步統計，今年1-8月汽車產銷有望突破1600萬輛，同比增長10%左右。1-7月整車出口100萬輛，同比增長124%。新能源和智能網聯汽車保持快速發展，今年1-8月新能源汽車產銷預計超過170萬輛，同比增長兩倍，市場滲透率超過10%，L2級智能網聯乘用車市場佔比達到20%。

辛國斌表示，新能源汽車產業規模持續擴大，還面臨鋰、鈷、鎳礦等上漲壓力，接下來將進一步提高鋰、鈷、鎳保障體系。

他並指出，網路數據安全問題凸顯。汽車智能化、網聯化發展，在技術進步的同時，可能產生未經授權的個人資訊和重要數據採集利用等數據安全問題，網路攻擊、網路侵入等網路安全問題，如果監管措施不能及時跟上，可能帶來重大的安全隱患。

辛國斌強調要堅守安全底線，優化發展環境。研究提升新能源汽車安全技術標準，推動企業健全安全運行監測體系，加大產品一致性檢查力度。組織企業開展汽車數據安全、網路安全、軟體升級等方面自查。加強軟體升級備案管理，研究智能網聯准入規範。

網路攻擊

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