陸海關估今年貨貿或達5.1兆美元 提前完成十四五目標

大陸海關總署研究中心主任萬中心估計，今年中國貨物貿易有望實現兩位數增長，達到5.1兆美元，這意味著在大陸十四五規畫開局第一年，有望提前完成貨物貿易的十四五目標。

據21世紀經濟4日報導，萬中心在2021中國服貿會「服務貿易開放發展新趨勢高峰論壇」上指出，疫情以來直到今天，大陸貨物貿易一直保持著不錯的增長。根據其團隊的預測，如果不出現極端情況，今年中國貨物貿易進出口會實現兩位數的增長，「這個兩位數的增長不僅僅是針對去年的同比增速，相較於疫情前的2019年，今年也有望實現年均兩位數的增長，接近十一五時期的數字。」

他指出，按此測算，中國貨物貿易的國際市場份額將進一步提升至15%左右。

值得注意的是，根據此前公布的《十四五商務發展規劃》，十四五期間，大陸的貨物貿易的預期目標為：到2025年，大陸貨物貿易規模達到5.1兆美元。「今年，中國有可能達到5.1兆美元，也就是十四五開局第一年提前完成這一目標。」

萬中心指出，大陸貨物貿易在十二五、十三五期間的年均增速分別為7.6%、2.6%，《十四五商務發展規劃》的預期目標是，十四五期間年均增長2%。

公開數據顯示，十三五時期，大陸貨物進出口從2015年3.95兆美元，增加至2020年4.65兆美元，保持全球第一，規模和國際市場份額均創新高。

2021年1至7月，大陸貨物進出口形勢繼續保持穩定，以美元計價實現貨物進出口總值同比增長35.1%，達到3.3兆美元。

萬中心表示，相較於貨物貿易的快速增長，大陸的服務貿易是一塊短板（弱項），受疫情衝擊，去年服務貿易出現了明顯萎縮，1-7月的服務貿易也僅僅接近2019年疫情前同期的水平。未來需要更加關注貨物貿易和服務貿易的融合發展。

他指出，近期貨物貿易的海運市場出現了持續的運輸不暢、運費高漲的問題，這會制約貨物貿易增長的持續性。同時，數位化、智能化、綠色化的發展，也為貨物貿易和服務貿易兩者的融合發展孕育了巨大的商機。