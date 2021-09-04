上半年境外投資者增持大陸境內人民幣 資產達1.27兆元

北京當局近期各種市場監管措施一波接著一波，似乎未影響境外投資者對人民幣資產的信心。中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露表示，今年上半年，境外投資者增持包括股票、債券、存貸款在內的大陸境內人民幣資產共計1.27兆元（約新台幣5.5兆元），顯示出中國金融市場的巨大吸引力。

人民幣對美元本周累計上漲0.36%，在岸人民幣即期匯價周五收在6.4565，為逾一個月高點，中間價也續升至逾兩個月新高。

據中新社報導，陳雨露在4日於北京舉行的「2021中國國際金融年度論壇」上還指出，近年來，中國堅持自主有序地擴大金融業開放，「力度大、覆蓋廣」，取得了突破性進展。外資金融機構正積極有序進入中國市場，呈現「百花齊放」局面。

他表示，2018年以來，中國大陸共批准外資來華設立100多家各類銀行保險業機構，10家外資控股的證券基金管理期貨公司，6家外資企業徵信評級支付清算機構。

陳雨露說，中國將繼續堅持市場化、法制化、國際化原則，持續深化金融業開放，「一手抓好金融業開放承諾落實，一手加快完善各項制度安排」，推動系統性、制度性的開放。

中國證監會副主席方星海在同一場論壇上也表示，中國大陸將進一步推動資本市場制度性開放，落實合格境外投資者新規，便利境外投資者配置人民幣資產。

當中包括，擴大商品和金融期貨市場對外開放，推出更多國際化品種，探索結算價授權等多元化開放路徑，深化境內外資本市場互聯互通，完善和拓展「滬倫通」機制，健全境外主體境內發行上市制度，完善企業境外上市監管制度。

但方星海同時強調，要堅持「放得開、看得清、管得住」的要求，加強對資本市場跨境投資行為和資本流動的監測和分析研判，保持資本市場平穩運行，防範資金大進大出風險。

方星海指出，要防範個別外資機構惡意地通過投資行為進出帶動整個市場變化。他表示，證監會將深化跨境監管合作，妥善解決監管合作上碰到的問題，切實維護跨境投融資活動正常秩序，創造可預期的監管和制度環境。

陳雨露也說，中國大陸將不斷提升開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控水平，加快補齊金融科技監管「短板」（指不足之處），將所有金融機構、金融業務和金融產品納入審慎監管框架。