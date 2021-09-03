聽新聞
test
0:00 / 0:00
周子學辭任 中芯CFO高永崗為代理董座
大陸晶片代工龍頭中芯國際3日發布公告，公司董事長周子學因身體原因，辭任董事長職務，即日起生效，而首席財務官兼公司秘書高永崗為代理董事長。
公告指出，因個人身體原因，周子學辭任董事長及董事會提名委員會主席的職務。執行董事、首席財務官兼公司秘書高永崗，獲委任為代理董事長，履行董事長職責，並擔任董事會提名委員會主席，即日生效。
自2015年3月獲委任為中芯國際董事長後，周子學帶領中芯國際營收逐年遞增，產能迅速擴張，並於2020年創下了科創板最快申報紀錄。
根據中芯國際官網，高永崗擁有逾30年財務管理工作經驗，曾於商業、工業及市政公用事業及綜合性企業等行業的國有、民營、合資企業及政府機構等不同類型的機構出任財務總監或財務負責人。
高永崗曾是大唐電信科技產業集團（電信科學技術研究院）總會計師、大唐電信集團財務有限公司的董事長等職務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言