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周子學辭任 中芯CFO高永崗為代理董座

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
周子學（左）因身體因素辭任，中芯CFO高永崗（右）為代理董座。中芯國際官網
周子學（左）因身體因素辭任，中芯CFO高永崗（右）為代理董座。中芯國際官網

大陸晶片代工龍頭中芯國際3日發布公告，公司董事長周子學因身體原因，辭任董事長職務，即日起生效，而首席財務官兼公司秘書高永崗為代理董事長。

公告指出，因個人身體原因，周子學辭任董事長及董事會提名委員會主席的職務。執行董事、首席財務官兼公司秘書高永崗，獲委任為代理董事長，履行董事長職責，並擔任董事會提名委員會主席，即日生效。

自2015年3月獲委任為中芯國際董事長後，周子學帶領中芯國際營收逐年遞增，產能迅速擴張，並於2020年創下了科創板最快申報紀錄。

根據中芯國際官網，高永崗擁有逾30年財務管理工作經驗，曾於商業、工業及市政公用事業及綜合性企業等行業的國有、民營、合資企業及政府機構等不同類型的機構出任財務總監或財務負責人。

高永崗曾是大唐電信科技產業集團（電信科學技術研究院）總會計師、大唐電信集團財務有限公司的董事長等職務。

中芯國際3日發布公告，高永崗為代理董座。中芯國際公告截圖
中芯國際3日發布公告，高永崗為代理董座。中芯國際公告截圖

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