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台積電要求供應商砍價15%？江豐電子回應了

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
全球晶圓代工龍頭台積電8月25日陸續通知客戶，即日起該公司生產的7奈米以上的製程新訂單全面漲價20%。本報系資料照
全球晶圓代工龍頭台積電8月25日陸續通知客戶，即日起該公司生產的7奈米以上的製程新訂單全面漲價20%。本報系資料照

針對「台積電要求供應商砍價15%」的傳聞，寧波江豐電子3日回應，沒有收到砍價的消息，目前公司靶材產品價格平穩，保持安全合理庫存。台積電是公司前三大客戶。

全球晶圓代工龍頭台積電8月25日陸續通知客戶，即日起該公司生產的7奈米以上的製程新訂單全面漲價20%，7奈米以下的先進製程漲價7%到9%。消息震撼全球半導體供應鏈，分析稱將直接衝擊全球半導體產業及相關產品。

此外，台積電計劃在第4季與晶圓廠設備製造商和材料供應商就明年的價格展開談判，並尋求大幅壓低報價，該代工廠將尋求其設備和材料供應商在2022年提供的價格至少降低15%。

每經網報導，台積電在大陸的供應商之一江豐電子表示，公司庫存方面，根據下游客戶的訂單及生產計劃來統籌採購和生產進度，保持安全合理庫存，保障生產和客戶需求。

江豐電子2021年上半年財報顯示，公司主營收入人民幣7.23億元，年升35.6%；獲利人民幣6,063.5萬元，年升48.4%。

寧波江豐電子材料股份有限公司創建於2005年，專業從事超大規模集成電路製造用超高純金屬材料及濺射靶材的研發生產，是大陸國家科技部、發改委及工信部重點扶植的高新技術企業。

江豐電子研發生產的超高純金屬濺射靶材填補大陸在這一領域的空白，滿足企業不斷擴大的市場需求，並獲得國際晶片製造廠商的認證，在全球先端5nm FinFET（FF+）技術超大規模積體電路製造領域批量應用。

台積電 半導體 人民幣

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