中芯將投資2,480億元 在上海臨港建28奈米晶片產線

中芯國際3日發布公告，已於日前和上海自貿區臨港新片區管理委員會簽署合作框架協議，共同成立合資公司，將規劃建設產能為每月10萬片12吋晶圓代工生產線項目，聚焦於提供28奈米及以上技術的積體電路晶圓代工與技術服務。

中芯國際表示，該項目計畫投資約88.7億美元（約新台幣2,480億元），合資公司合註冊資本金擬為55億美元，其中公司擬出資占比不低於51%，上海市政府指定的投資主體擬出資占比不超過25%。