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中芯將投資2,480億元 在上海臨港建28奈米晶片產線

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
圖為中芯國際上海總部大門。（取自中芯國際官網）
圖為中芯國際上海總部大門。（取自中芯國際官網）

中芯國際3日發布公告，已於日前和上海自貿區臨港新片區管理委員會簽署合作框架協議，共同成立合資公司，將規劃建設產能為每月10萬片12吋晶圓代工生產線項目，聚焦於提供28奈米及以上技術的積體電路晶圓代工與技術服務。

中芯國際表示，該項目計畫投資約88.7億美元（約新台幣2,480億元），合資公司合註冊資本金擬為55億美元，其中公司擬出資占比不低於51%，上海市政府指定的投資主體擬出資占比不超過25%。

公告還提到，公司與上海自貿區臨港新片區管委會，將共同推動第三方投資者完成剩餘出資，後續根據第三方投資者出資情況，對各自出資額度及股權比例進行調整。中芯國際將負責該合資公司的營運及管理。

中芯國際日發布公告，將在上海臨港建28奈米晶片產線 。中芯國際公告截圖
中芯國際日發布公告，將在上海臨港建28奈米晶片產線 。中芯國際公告截圖

上海自貿區 中芯 奈米

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