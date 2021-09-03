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中芯將投資2,480億元 在上海臨港建28奈米晶片產線
中芯國際3日發布公告，已於日前和上海自貿區臨港新片區管理委員會簽署合作框架協議，共同成立合資公司，將規劃建設產能為每月10萬片12吋晶圓代工生產線項目，聚焦於提供28奈米及以上技術的積體電路晶圓代工與技術服務。
中芯國際表示，該項目計畫投資約88.7億美元（約新台幣2,480億元），合資公司合註冊資本金擬為55億美元，其中公司擬出資占比不低於51%，上海市政府指定的投資主體擬出資占比不超過25%。
公告還提到，公司與上海自貿區臨港新片區管委會，將共同推動第三方投資者完成剩餘出資，後續根據第三方投資者出資情況，對各自出資額度及股權比例進行調整。中芯國際將負責該合資公司的營運及管理。
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