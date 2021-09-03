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劉昆：陸下半年經濟保持恢復態勢

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸財政部部長劉昆。圖／取自大陸財政部官網
大陸財政部部長劉昆。圖／取自大陸財政部官網

大陸財政部部長劉昆日前出席金磚國家財長和央行行長視頻會議稱，今年來大陸經濟持續穩定恢復，下半年仍會保持穩定恢復態勢。

大陸財政部官網3日刊登劉昆的談話內容。他指出，數位經濟是未來發展方向，數位基礎設施展現巨大發展潛力。「十四五」期間，中國大陸將加快數位化發展。建議金磚各方著眼於發展數位經濟、彌合數位鴻溝，進一步探討如何深化數位基礎設施投資合作，期待新開發銀行為此提供技術、知識和資金支持。

劉昆表示，金磚國家財金合作為全球抗擊疫情、恢復經濟注入重要動力。金磚成員應進一步維護多邊主義，加強團結合作，在宏觀經濟政策、氣候變化、債務、基礎設施投資和衛生治理等全球重要議題上加強協調與配合，推動世界經濟復甦和強勁、可持續、平衡和包容增長。

該會議共同發表「金磚國家財長和央行行長聲明」，強調金磚國家應加強團結合作，支持經濟復甦，維護宏觀經濟穩定，防範未來不確定風險，並在結構性改革、氣候變化、疫苗、基礎設施、新開發銀行等領域加強合作。

會議還核准「社會基礎設施：融資和數位技術應用技術報告」，就金磚國家社會基礎設施領域的有關政策和實踐開展經驗和知識分享。

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