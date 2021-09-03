孟晚舟歸期未定 大陸國企開始抵制加拿大並撤資

據大陸「國防時報看點」公眾號消息，中國大陸與加拿大之間的經濟聯繫一直在逐年地增加，但加拿大似乎並不在乎因孟晚舟事件給雙方經貿帶來的影響。因此，包括中糧集團等一批大陸國有企業開始抵制加拿大，並有大批大陸企業自加拿大撤資。

報導稱，俗話說「不作不死」，加拿大明顯輕視了中國人民的反應。目前，眾多中國企業紛紛發表了聲明，他們都是默默站在華為集團身後，其中以最著名的世界百強集團中糧集團則直接採取了有關抵制措施，以終止購入加拿大的大豆等食品來要求將孟晚舟無罪釋放，這項決定涉及的金額高達近人民幣300億元。

此外，由於兩國關係僵化，中國大陸有不少投資者也宣布撤出加拿大。報導指出，加拿大是非常典型的移民國家。前幾年，中國很多富豪紛紛前往加拿大購置房產，特別是在加拿大的溫哥華，有近四分之一的人口是中國人。

大陸那些富豪在到達加拿大後的第一件事就是購置房產，極大地推動了加拿大房地產行業的發展，進而帶動加拿大的整體經濟發展。但今年2月起，中國大陸的投資者開始撤離加拿大，導致溫哥華房屋銷量出現急劇下滑。

新冠疫情衝擊，加上加拿大本就是高負債率國家，現在中國大陸的富豪將資產撤出加拿大，對加拿大而言無疑是雪上加霜。