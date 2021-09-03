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8月財新大陸服務業PMI跌至46.7 創16個月新低

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
8月財新大陸服務業採購經理人指數（PMI）跌破榮枯線至46.7，是自去年5月以來首次出現收縮。照片／財新網
8月財新大陸服務業採購經理人指數（PMI）跌破榮枯線至46.7，是自去年5月以來首次出現收縮。照片／財新網

疫情反覆衝擊，8月財新大陸服務業採購經理人指數（PMI）跌破榮枯線至46.7，為去年5月以來首次出現收縮，創下近16個月新低，且遠低於7月的54.9。

財新網報導，財新智庫高級經濟學家王喆3日表示，8月製造業、服務業景氣度雙雙下降，尤其是服務業受影響更大。市場供給下降，需求承壓，出口亦面臨壓力。就業市場略有收縮，通膨壓力大。

由於8月大陸多地疫情出現反覆，導致當月服務業景氣度明顯回落，供給、需求、就業等指標均落於榮枯線以下，顯示服務業出現實質性收縮。

之前公布的8月財新大陸製造業PMI也下降1.1個百分點至49.2，兩大PMI同時回落，拖累8月財新大陸綜合PMI下降5.9個百分點至47.2，為2020年5月以來首次出現收縮，顯示大陸生產經營活動總量重現下降。

財新PMI走勢與官方版本一致。大陸國家統計局公布的8月製造業PMI下降0.3個百分點至50.1，服務業商務活動指數下降7.3個百分點至45.2，綜合PMI產出指數為48.9，低於7月3.5個百分點，後兩者均為2020年3月以來首次落入收縮區間。

財新8月生產指數和新訂單指數都是16個月以來首次低於榮枯線，其中供給較需求收縮幅度更大。受訪企業反映，新訂單指數下降的主要原因是疫情及相關防控措施壓制顧客需求。服務業新出口訂單指數維持在臨界點附近，顯示出口總體保持穩定，部分企業表示海外疫情反撲，抑制海外客戶需求。

供需同時收縮，導致8月服務業就業情況惡化，三個月來第二次指數收縮。部分企業由於經營活動情況而重新調整用工數量，另有一些企業在人員自動離職後沒有填補空缺。

PMI 疫情

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