懲罰！立陶宛在大陸的文化藝術活動被取消或暫停

立陶宛與中國的政治關係緊張，文化交流也受影響。立陶宛駐中國大使館文化參贊伊萬納斯卡斯透露，目前大陸境內所有立陶宛相關文化藝術活動都被喊停，書籍出版也面臨阻礙。據環球時報報導，伊萬納斯卡斯表示，部分台灣文化界人士近期主動接觸立陶宛方，表達與立陶宛加強交流的興趣，希望可共同執行計劃。

立陶宛今年以來因退出中國大陸與中東歐國家的「17+1」互動機制、國會表決通過認定北京當局對新疆維吾爾族施行「種族滅絕」、允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立名稱含「台灣」的代表處等事件，導致與中國大陸的關係持續緊張。

伊萬納斯卡斯（Tomas Ivanauskas）於2019年秋季上任，他近日接受立陶宛國家廣播電視（LRT）採訪時提到，立陶宛在中國大陸的文化藝術活動自5月起就陸續遭取消或暫停。

他說，有藝術季主辦單位在節目開始前約兩周臨時通知，考量兩國關係的最新發展，雙方無法繼續合作。

除文化藝術活動，伊萬納斯卡斯指出，立陶宛翻譯書籍在中國大陸的出版工作也受影響，書號和許可取得遭遇阻礙。

伊萬納斯卡斯說，部分台灣文化界人士近期主動接觸立陶宛方，表達與立陶宛加強交流的興趣，希望可共同執行計劃，目前雙邊討論多仍在初步階段。

對此，環球時報稱，伊萬納斯卡斯前述言論暴露其「內心與算計」。這種「炫耀」或者說是「威脅」只會適得其反。

立陶宛政府日前宣布，允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」。北京當局決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。大陸外交部發言人華春瑩表示，立陶宛此舉嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則。中方敦促立方切實履行堅持一個中國原則的承諾，為兩國關係的穩定健康發展創造條件。

大陸駐歐盟使團發言人近日也表示，中方對立陶宛損害中國主權和領土完整的行徑作出堅決和必要反應，完全合理合法。一些人把立陶宛「錯誤行徑」避重就輕說成是與台灣發展經濟關係，卻把中方維護自身國家主權和領土完整的正當反應，誣稱為干涉立陶宛內政的攻擊性行為，是「顛倒黑白、邏輯錯亂」，有違國際關係基本準則。