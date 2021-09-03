快訊

美國對台軍售玄機？台中飛彈基地啟用的作戰意義

長榮又傳2國籍機師飛澳返台確診 還都已接種過2劑疫苗

大陸外交部部長助理與神學士通話：盼阿富汗儘快和平穩定

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸外交部部長助理吳江浩。（取自大陸外交部官網）
大陸外交部部長助理吳江浩。（取自大陸外交部官網）

神學士負責人在喀布爾會見大陸駐阿富汗大使後，中國大陸外交部部長助理吳江浩與神學士駐杜哈政治辦事處副主任哈納菲通電話，就阿富汗形勢和共同關心的問題交換意見。

據中國大陸外交部官網，吳江浩表示，阿富汗前途命運重新掌握在阿富汗人民手上。中國一貫尊重阿富汗主權獨立和領土完整，奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，希望阿富汗儘快實現和平穩定，重建美好家園。

哈納菲表示，中國是阿富汗值得信賴的朋友，神學士願繼續致力於發展阿中友好關係，決不允許任何勢力利用阿富汗領土威脅中國利益，並將確保在阿富汗中國機構和人員安全。他並稱中國倡導的「一帶一路」合作有利於阿富汗和本地區發展繁榮，阿富汗希望繼續積極支持和參與。

阿富汗 神學士 外交部

延伸閱讀

伸出援手！訂房平台Airbnb提供2萬阿富汗難民免費住宿

對一帶一路感興趣 神學士：中國大陸是我們最重要的夥伴

阿富汗難民家庭波蘭誤食毒菇 5歲童喪生6歲兄長換肝後仍危殆

教宗評阿富汗情勢 盼盡外交努力護民眾免受報復

相關新聞

懲罰！立陶宛在大陸的文化藝術活動被取消或暫停

立陶宛與中國的政治關係緊張，文化交流也受影響。立陶宛駐中國大使館文化參贊伊萬納斯卡斯透露，目前大陸境內所有立陶宛相關文化...

首屆粵港澳大灣區購物節 北京開幕

首屆「粵港澳大灣區購物節」於昨天（2日）在北京開幕。大灣區內包括美食、美妝、數碼、家電、個護、家居、服裝等100餘個產業...

中歐班列強勁增長 8個月破萬列

中國國家鐵路集團有限公司2日披露，今年以來，中歐班列開行保持強勁增長，截至8月底，累計開行10030列，發送集裝箱96....

上海服務貿易 仍增逾3成

上海市商務委1日發布的統計數據，今年1至6月，上海市服務進出口總額998.4億元（美元，下同），同比大幅增長36.6%。...

世界5G大會 展示大陸5G應用最新成果

9月1日閉幕的第三屆世界5G大會，展示5G在中國各行各業落地最新進展。此次大會期間，發布「5G十大應用案例」，這十大案例...

海南離島免稅購物政策 虹吸效應持續

進入9月，瑞士護膚品牌瑞妍Cellcosmet海南免稅市場首家實體店面開業，皇家布萊克拉RoyalBrackla三款新酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。