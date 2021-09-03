大陸外交部部長助理與神學士通話：盼阿富汗儘快和平穩定

繼神學士負責人在喀布爾會見大陸駐阿富汗大使後，中國大陸外交部部長助理吳江浩與神學士駐杜哈政治辦事處副主任哈納菲通電話，就阿富汗形勢和共同關心的問題交換意見。

據中國大陸外交部官網，吳江浩表示，阿富汗前途命運重新掌握在阿富汗人民手上。中國一貫尊重阿富汗主權獨立和領土完整，奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，希望阿富汗儘快實現和平穩定，重建美好家園。

哈納菲表示，中國是阿富汗值得信賴的朋友，神學士願繼續致力於發展阿中友好關係，決不允許任何勢力利用阿富汗領土威脅中國利益，並將確保在阿富汗中國機構和人員安全。他並稱中國倡導的「一帶一路」合作有利於阿富汗和本地區發展繁榮，阿富汗希望繼續積極支持和參與。