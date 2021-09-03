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8月大陸汽車消費指數74.6 9月消費需求有望持續增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國汽車流通協會9月1日發佈最新一期汽車消費指數：2021年8月汽車消費指數為74.6，環比上升15個百分點，同比下降2個百分點。9月中國汽車消費需求將有望持續增長。

中新社報導，從構成汽車消費指數的分指數來看，8月需求分指數為82.2，較上月顯著上升。中國汽車流通協會稱，9月是傳統汽車消費旺季，由於前期國內多地疫情及極端天氣等因素影響及芯片問題導致的市場部分主流車型短缺而無法釋放的消費需求，消費者購買需求持續累積，預計9月中國汽車消費需求將比上月提升。

此外，8月入店分指數為72.6，較上月有所上升。中國汽車流通協會稱，9月天氣逐漸涼爽，加之開學季帶動購車需求，到店看車的消費者將增加。但受到主流車型短缺影響，集客轉化率或將有所降低。

8月購買分指數為74.2。中國汽車流通協會預計，9月消費者實際購買意願較上月持平。

中國汽車流通協會表示，9月進入傳統汽車消費旺季，國內疫情防控逐漸穩定，汽車消費需求將有望持續增長。但同時，近期境外疫情反彈導致芯片供給緊張進一步加劇，眾多車企產能也受到影響。汽車消費指數旨在從消費的視角反映中國汽車市場運行態勢。

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