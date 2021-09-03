聽新聞
test
0:00 / 0:00
澳門至深圳蛇口航線 恢復營運
澳門海事及水務局1日公布，鑑於澳門新冠肺炎疫情有所緩解，由澳門外港客運碼頭和氹仔客運碼頭往返深圳蛇口的兩條海上客運航線，將於9月3日起恢復營運。
中通社報導，澳門至深圳蛇口航線恢復運營後，由澳門外港碼頭至深圳蛇口的往返航班為每天6班，由澳門氹仔碼頭至深圳蛇口的往返航班為每天10班，可基本滿足旅客通過水路往返兩地的需求。
海事及水務局已要求船運公司、碼頭清潔和安保機構加強碼頭內公共設施和船隻的清潔消毒，並提醒所有乘客在航程期間必須全程佩戴口罩，否則船運公司有權拒絕乘客上船。
另外，海事及水務局提醒廣大乘客，在出行前應了解目的地最新的防疫措施，持有效新冠病毒陰性檢測證明，做好「澳門健康碼」及「粵康碼通關憑證」的轉換操作，以確保通關暢順。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言