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海南離島免稅購物政策 虹吸效應持續

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

進入9月，瑞士護膚品牌瑞妍Cellcosmet海南免稅市場首家實體店面開業，皇家布萊克拉RoyalBrackla三款新酒在三亞國際免稅城全球免稅首發，海南離島免稅購物政策虹吸效應持續。

中新社報導，瑞妍中國區總經理張邕表示，今年5月海口舉行首屆中國國際消費品博覽會，瑞妍產品在瑞士國家館亮相。

因為非常看好海南離島免稅購物政策，消博會期間，瑞妍和三亞海旅免稅城達成了合作意向。此後即便國內外新冠疫情有所反覆，雙方的合作順利推進。　　

瑞妍進入中國近8年，此前多與高端SPA會所合作。張邕表示，藉助三亞海旅免稅城登陸海南離島免稅市場，對品牌而言是一次突破，是直接觸達終端消費者的絕佳機會。　　

百加得集團北亞區旅遊零售渠道資深經理林宏松說，中免集團在海南的免稅店吸引了大量的消費者和遊客，不僅提供了線下的銷售平台，還擁有兼具宣傳和銷售的在線商城，所以選擇在三亞國際免稅城做新品首發。

林宏松透露，集團還計劃在海南離島免稅市場首發2-3款迎合國內消費者需求的產品，如旅遊紀念款、個性定製款等。　　

包括今年引進的梵克雅寶、梅森馬吉拉以及ThomBrowne等全球知名的品牌，三亞國際免稅城目前店內經營品牌已經超650個。

同時，越來越多品牌選擇在三亞國際免稅城開展「快閃店」活動，今年已有科顔氏、CPB、SK-II、資生堂、寶格麗、祖瑪瓏等知名品牌推出了個性化的「快閃店」活動。

海南旅投免稅品有限公司董事長、總經理謝智勇介紹，三亞海旅免稅城已累計引進超過700個國際品牌。

品牌 快閃

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