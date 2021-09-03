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世界5G大會 展示大陸5G應用最新成果

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

9月1日閉幕的第三屆世界5G大會，展示5G在中國各行各業落地最新進展。此次大會期間，發布「5G十大應用案例」，這十大案例展現行業賦能最佳實踐，推動示範應用場景複製推廣。

中新社報導，中國工業和信息化部通信科學技術委員會秘書長、未來移動通信論壇常務副理事長張新生說，十大案例評審入圍項目有175個，涉工業互聯網、智慧能源、智慧醫療健康、智慧礦山、智慧港口、智慧城市、4K8K、智慧交通、智慧教育、智慧冬奧等領域。

經過三輪評審，玉溪新興鋼鐵5G數字孿生透明工廠、基於5G的「上車即入院」服務、三一重工北京樁機工廠5G智能製造、山西省潞安化工集團新元煤礦5G智慧礦山、青島港5G智慧碼頭項目、南京濱江全球5G智能製造基地、廣東省南方電網5G智能電網、基於5G的遠程眼底激光手術、廣州地鐵5G+智慧地鐵項目（線上）、桐廬莪山佘族5G示範應用第一鄉最終成為5G十大應用案例。　　

在本屆大會期間，5G應用設計揭榜賽決賽舉辦，「京東物流5G全連接智能倉」、「山西省潞安化工集團新元煤礦5G智慧礦山項目」、「5G智慧醫療點亮海南健康島」獲得一等獎。

大陸各地也在加快5G行業應用落地。北京市經濟和信息化局副局長顧瑾栩介紹，北京5G應用在自動駕駛、場館建設、數字經濟等領域蓬勃開展，預計2022北京5G產業將收入2000億元人民幣，拉動信息服務業、醫療、超高清視頻和無人配送等行業增長。

今年7月，大陸工業和信息化部發佈「5G應用「揚帆」行動計畫（2021—2023年）」，提出盡快在各行各業推廣5G應用，實現5G應用複製和示範。　

北京 礦山

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