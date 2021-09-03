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上海服務貿易 仍增逾3成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海市商務委1日發布的統計數據，今年1至6月，上海市服務進出口總額998.4億元（美元，下同），同比大幅增長36.6%。　

近年來，上海服務進出口規模持續保持大陸全國第一，佔全國服務貿易總額四分之一左右。2020年以來，新冠疫情對全球服務貿易造成較大衝擊，全球服務貿易規模大幅下降，但上海服務貿易表現出較強的韌性，今年1至6月，上海市服務出口460.3億元，增長49.6%；進口538.1億元，增長27.7%。

數字貿易如今已經成為上海服務貿易新一輪增長的重要驅動力。2020年上海數字貿易額達到433.5億元，同比增長8%，高於服務貿易平均水平。今年一季度，上海數字貿易額達到127.7億元，同比增長36.9%。　　

2020年上海文化產品和服務進出口額105.1億元，文創產業增加值佔上海市GDP比重13%，其中網絡文學銷售收入同比增長37.7%、網絡遊戲海外銷售收入同比增幅超過50%。

上海市商務委相關負責人表示，十四五期間，上海服務貿易將以「創新提升」為關鍵詞，加快推動浦東新區、自由貿易試驗區和自貿區臨港新片區服務貿易對外開放，對標國際最高標準、最好水平，率先實施一批服務貿易開放舉措，推進更高水平開放。

上海 文創產業 疫情

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