今年前8月 大陸百城新房累計漲2.26%

中指研究院1日發佈的研究數據顯示，今年前8個月，中國百城新房價格累計上漲2.26%，其中，徐州、西安、佛山等城市新房累計漲幅居前。

中新社報導，中指研究院指數事業部高級分析師馬琛當日在一場月度形勢分析會上表示，2021年1-8月，百城新建住宅價格累計上漲2.26%，漲幅較去年同期擴大0.05個百分點，累計漲幅略高於過去兩年同期，仍處於近六年來的低位。

8月單月，百城新建住宅均價為每平方米16152元人民幣，環比上漲0.20%，漲幅較上月收窄了0.15個百分點。

從城市來看，房價累計漲幅排名前五位的城市分別為徐州（7.64%）、西安（6.39%）、佛山（5.30%）、廣州（5.27%）和東莞（5.25%）。後三個城市均為珠三角城市。

從各城市群來看，珠三角依然領漲。今年前8個月，珠三角城市群新房價格累計上漲3.55%，居主要城市群首位。百城新建住宅累計漲幅前20位的城市中，珠三角城市佔4席。

從成交端看，8月份，重點城市住宅成交面積下降，市場活躍度有所下滑。8月份，50城商品住宅成交面積約2800萬平方米，同比下降超兩成。

今年1-8月，商品住宅月均成交約3559萬平方米，在去年低基數影響下，同比增長24.7%，較2019年同期增長17.2%，絕對規模達近五年最高水平，在歷史同期中僅次於2016年。

馬琛指出，8月份，在房產調控繼續趨嚴、金融政策收緊的背景下，中國房地產市場明顯回落，百城價格環比漲幅進一步收窄，重點城市成交面積同環比均下降，市場逐漸回歸理性。展望後市，隨著樓市調控不斷收緊、樓市調控政策逐漸顯效，四季度房地產市場將面臨較大調整壓力，尤其房地產營銷端的壓力將繼續增大。